В Испании зарождается новый вид туризма, связанный с засухой

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В результате засухи в Испании обмелели многие водоёмы, обнажив находившиеся под водой постройки и целые деревни. Эти места стали новыми популярными туристическими направлениями.
В муниципалитете Виланова-де-Сау, где высохло водохранилище, даже были вынуждены сдерживать поток приезжих, которые хотят посмотреть на показавшуюся из-за воды церковь Санта-Рома.
А недавно падение уровня воды в водохранилище Вальдеканас обнажило «испанский Стоунхендж» — 500 мегалитических объектов. Естественно, туда сразу же хлынули потоки туристы.