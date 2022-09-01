В Испании впервые за три года прошёл праздник «Томатина»

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В испанском Буньоле впервые за три года состоялся традиционный праздник La Tomatina. Перерыв был вызван антиковидными ограничениями, действовавшими в стране.
Фестиваль, проходящий неподалеку от Валенсии, традиционно проводится в последнюю среду августа. В нынешнем году она пришлась на последний день календарного лета. Все было как до пандемии — много помидоров, красного цвета и счастливых лиц.
Помидоры завезли на шести грузовиках. Общий вес томатов составил 130 тонн.