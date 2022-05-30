В Испании возобновил работу самый дорогой ресторан в мире

Ресторан, который считается самым дорогим в мире, снова открыл свои двери на острове Ибица.

Ресторан называется Sublimotion, сообщает телеграм-канал "Испания". Он находится в отеле Hard Rock. Заведение работает сезонами с 2014 года. Ужин каждому посетителю здесь обойдётся минимум в 1800 евро.

Шеф-повар Пако Ронсеро воспринимает гастрономию как источник удовольствий для всех пяти чувств. В своём ресторане он сочетает "кулинарный авангард и технологические инновации для создания полноценного эмоционального опыта". В этом заведении посетителей ждет путешествие по миру ощущений: от Северного полюса, который представлен холодной закуской, до барочного Версаля – нежные розовые лепестки. Все это будет сопровождаться звуком, светом и ароматами, которые создадут волшебную атмосферу.