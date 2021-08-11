В Испании турист лишился двух пальцев после укуса паука

По мнению арахнологов, туриста мог укусить паук-скрипач (Loxosceles reclusa). Он как раз любит влажные каменистые места, каких много на Ибице. По некоторым данным, турист посещал пещеры — идеальную среду для паука-скрипача, сообщает телеграм-канал "Испания". По словам самого пострадавшего, паук мог атаковать его на закате, когда он отдыхал с друзьями. Дело в том, что часто укус «скрипача» остаётся незамеченным. И лишь через несколько часов наступает зуд и боль, которые постоянно усиливаются.

К врачам турист обратился поздно. Сначала он отправился в частную клинику Сан-Антонио. Там ему сразу ввели антибиотики и кортикостероиды, чтобы предотвратить распространение некроза, который уже затронул несколько пальцев. Лучше ему не стало. Тогда его госпитализировали в госпиталь Can Misses. К тому времени уже прошли сутки с предполагаемого момента укуса. Хирургам пришлось удалить два с половиной пальца. Не исключено, что потребуется ампутация всей кисти.