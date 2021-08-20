В Испании собираются ввести визу «цифрового кочевника»

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В связи с увеличением числа удалённых работников Испания планирует ввести визу «цифрового кочевника». Она позволит провести в Испании 12 месяцев, работая удалённо. Стартапам также могут быть предоставлены налоговые льготы, чтобы стимулировать молодых предпринимателей к переезду.
Отсутствие рабочих мест в сельской местности Испании привело к тому, что во многих небольших городах и деревнях население сокращается, но эти места, в частности, готовы принять удаленных работников, отмечает Euronews.
Около 30 городов и деревень по всей Испании решили присоединиться к Национальной сети гостеприимных деревень для удаленных работников (Red Nacional de Pueblos Acogedores para el Teletrabajo), чтобы привлечь к себе "цифровых кочевников". В каждом из них проживает менее 5 000 человек.
Программа предлагает удаленным работникам воспользоваться услугами хозяина-проводника, который встретит их в городе или деревне и познакомит с местными обычаями.
На сайте сети можно найти интерактивную карту мест, которые приглашают "цифровых кочевников».