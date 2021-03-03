В Испании распродают билеты на высокоскоростные поезда по 7 евро

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Испанский железнодорожный оператор Renfe устроил очередную распродажу дешёвых билетов на высокоскоростные поезда. На этот раз по случаю своего 80-летия.
Компания предлагает билеты на новые лоукостеры AVLO (бюджетный аналог высокоскоростных поездов AVE) по цене от 7 евро. А билеты на AVE можно купить по цене от 19 евро.
Воспользоваться предложением и купить дешёвые билеты на поезд можно до 8 марта. А совершить поездку можно в период с 10 мая по 11 декабря текущего года.
Среди основных маршрутов: Мадрид-Барселона, Мадрид-Валенсия, Мадрид-Малага, Мадрид-Сан-Себастьян и Барселона-Малага.
Покупая билеты по акции, стоит помнить, что сдать их или поменять не получится. Также нельзя будет выбрать место.