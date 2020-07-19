В Испании продают билеты на поезда со скидкой 35%

Испанская железнодорожная компания Renfe устроила распродажу билетов со скидками до 35%.
Выгодно купить билеты можно на поезда дальнего следования (Larga Distancia) и высокоскоростные AVE. Важное условие: нужно купить сразу от четырёх до девяти билетов. Тогда будет скидка.
В Renfe отмечают, что акция направлена прежде всего на тех, кто планирует путешествовать семьёй или группой друзей.
От числа путешественников будет зависеть и размер скидки. Так, при покупке четырёх — пяти билетов вам сделают скидку 25%. Если шесть — семь билетов, то уже 30%. А восемь — девять билетов можно купить со скидкой 35%.
Акция называется «4 o mas».Темы: Туризм