В Испании пожилых туристов ждут 50-процентные скидки

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Испанские транспортные и туристические компании решили стимулировать внутренний туризм и популяризировать путешествия среди пожилого населения. Для пенсионеров запущена акция, в рамках которой они смогут отправиться на отдых с большими скидками.
Так, национальный железнодорожный оператор Renfe ввёл 50-процентные скидки для путешественников старше 60 лет. Скидки распространяются на обычные билеты туда и обратно.
А компания ALSA, которая специализируется на автобусных турах, для этой категории туристов ввела скидки до 30%.
В свою очередь авиакомпания Iberia предлагает пассажирам старше 65 лет специальный тариф Senior. Он поможет за скромные деньги улететь на острова Ибица, Пальма-де-Майорка или Менорка.
Сеть экоотелей Paradores разработала для постояльцев старше 55 лет специальные пакеты со скидками в 10%.