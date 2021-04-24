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В Испании подсчитали количество замков и крепостей, их оказалось более 10 тысяч. Причем большинству из них уже больше 1000 лет.
Директор испанской Сети туристических замков и дворцов Моника Бриас объясняет, что эти строения встречаются в каждом из регионов Испании. Некоторые из них — римского происхождения. Многие замки относятся сразу к нескольким эпохам, так как несколько раз достраивались.
Правительство Испании намерено популяризировать туристические маршруты по старинным замкам. Для этого такие объекты объединяют на одном сайте, организуют экскурсии, программы для детей, разбавляют турпакеты гастрономическими предложениями.