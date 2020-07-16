В Испании открылся первый в мире отель, посвящённый хересу

Семейная винодельня González Byass, основанная ещё в 1835 году, открыла первый в мире отель, посвящённый хересу.
Четырёхзвёздочный Hotel Bodega Tío Pepe расположен в Хересе-де-ла-Фронтера, рядом с собором и в 400 метрах от площади Пласа-дель-Меркадо.
Здесь есть 27 номеров, ресторан, бар, бассейн. Предоставляются услуги массажа и винотерапии. Отель идеально подойдет для гастрономического и энотуризма. Бренд Tío Pepe имеет прямое отношение к культуре хереса, шерри-бренди и напиткам на его основе.
Номера уже доступны для бронирования — здесь.Темы: Туризм Херес-де-ла-Фронтера