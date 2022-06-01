В Испании к туристическому сезону ввели новые ограничения

В Барселоне гидам запретили пользоваться громкоговорителями. И закрыли вход на смотровую площадку Бункер Эль Кармель в вечерние часы (после вечеринок там оставались кучи мусора). На пляжах запретили курить.

В Аликанте запретили «громкие звуки, издаваемые мебелью» на террасах баров и ресторанов, разговоры на повышенных тонах в помещениях, в том числе в номерах отелей, и даже музыку на пляже. Нарушителям грозит штраф до 30 тысяч евро.

На Балеарских островах запретили курить на пляжах. На Майорке ассоциация ресторанов Restauración CAEB рекомендовала заведениям общепита при бронировании запрашивать номер банковской карты гостя. При неявке с неё спишут сумму в 20% от среднего счета. А ещё на Майорке теперь действует дресс-код: гостей в футбольных майках, топиках без бретелек и купальниках обслуживать не будут.