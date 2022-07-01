В Испании к бастующей авиакомпании Ryanair присоединились сотрудники Easyjet

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К уже бастующим сотрудникам авиакомпании Ryanair присоединились их коллеги Easyjet. Стюарды требуют улучшения условий труда.
Работники Easyjet собираются бастовать 2, 3, 15, 16, 17, 29, 30 и 31 июля. Министерство транспорта установило минимальный уровень предоставления услуг. Так, в дни забастовок авиакомпания Easyjet обязана обеспечить 57% рейсов в аэропорту Барселоны, 56% — в аэропорту Малаги и 51% — в аэропорту Майорки.
Всего в забастовке планируются принять участие 420 сотрудников Easyjet.
Между тем работники Ryanair в пятницу продолжили забастовки в Малаге, Барселоне, Аликанте, Севилье, Пальме, Валенсии, Жироне, Сантьяго и Ибице.