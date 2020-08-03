В Испании из-за коронавируса турпоток упал в два раза

В июне поток иностранных туристов в Испании уменьшился на 97,7% по сравнению с этим же периодом 2019 года.
За месяц в стране отдохнули всего 204 926 иностранцев. А потратили они 133 миллиона евро — в два раза меньше, чем в прошлом году. Об этом сообщает Национальный институт статистики (INE). Такое падение турпотока стало следствием пандемии коронавируса и санитарного кризиса.
Ещё немного цифр от INE. Каждый иностранный турист тратил в среднем 651 евро, или 114 евро в день. Больше всего отдыхающих было из соседней Франции (почти каждый третий). За период с января по июнь включительно Испания приняла на 71,7% меньше иностранных туристов, чем за аналогичный период прошлого года.Темы: Туризм