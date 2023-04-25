В Испании готовятся к аномальной жаре

В Испании на этой неделе установится чрезвычайно жаркая для этого времени года температура воздуха, предупредили метеорологи.

Ожидается, что во многих городах в ближайшие дни температура воздуха прогреется выше 30 градусов. В Севилье — до 40 градусов, в Сарагосе – до 35, в Мадриде – до 33.

Синоптики не исключают, что температура воздуха в Испании может достигнуть самой высокой для этого времени года отметки за последние 43 года. Воздушная масса, которая принесет аномальную жару, движется в сторону Испании со стороны северной Африки. Жара продержится как минимум до конца недели.