В Испании 62-летний хозяин попытался изнасиловать квартиросъёмщицу

Последние новости Испании на русском языке
В Пальме-де-Майорка за попытку изнасилования задержан 62-летний хозяин квартиры. Инцидент произошёл, когда мужчина показывал жильё потенциальной квартиросъёмщице.
Как сообщает noticia.ru cо ссылкой на Diario de Mallorca, и нападавший и его жертва — уроженцы Алжира. Женщина обратилась к своим знакомым с просьбой помочь в поиске съемной квартиры, и они передали ей контакты 62-летнего соотечественника. Она встретилась с ним, чтобы осмотреть квартиру. Уже через несколько минут он начал делать недвусмысленные намёки и распускать руки. Женщина попыталась уйти, но хозяин схватил её за волосы, повалил на пол и попытался поцеловать и содрать с неё одежду. Ей удалось отбиться и добежать до соседей, которые вызвали полицию.
Мужчина задержан, но он всё отрицает.