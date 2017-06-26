В Гандии открылся отель, посвященный художнику Хоакину Соролье

В Гандии (Валенсия) открылся после реконструкции гостиничный комплекс Villa Luz, который отныне посвящен художнику Хоакину Соролье. Как сообщают информационные агентства Испании, в общих зонах и номерах отеля можно будет увидеть до 400 репродукций картин самого известного на мировом уровне художника из Валенсии.

Всего в комплексе Villa Luz Family Gourmet & All Exclusive Hotel, имеющем категорию "4 звезды", насчитывается 175 номеров. В здании были проведены масштабные работы по реконструкции, затронувшие все его помещения. В ходе их переоформления особое место в интерьере было уделено вышеупомянутым репродукциям, которые можно увидеть в столовых, на ресепшн, в номерах и прочих пространствах отеля. Они были отобраны и предоставлены фондом Fundación Sorolla.

Обновленный отель выдержан в чистых и ярких цветах, среди которых особо выделяются белый и синий. Комплекс расположен в нескольких метрах от побережья Средиземного моря и идеально вписывается в окружающее его пространство. Это первый и единственный в мире отель, вдохновением для разработки интерьеров которого послужили жизнь и творчество Хоакина Сорольи. Подобные идеи нашли свое отражение в элегантном стиле помещений, где чувствуется дух Средиземноморья, сопровождавший Соролью всю его жизнь. Авторы их оформления стремились сделать атмосферу максимально комфортной, сочетая одновременно реализм, авангард и высокие технологии.