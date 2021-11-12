В Бенидорме появились патрули в популярных местах для селфи

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Специальные патрули для защиты туристов от попытки сделать селфи в опасных местах организовали на курорте Бенидорм, сообщает "Турпром".
Причина — трагедия, случившаяся в сентябре. Тогда украинский турист упал с высоты 30 метров со смотровой площадки в центре города. После этого инцидента мэрия заявила, что усилила патрулирование популярных районов.
Блогеры все чаще ищут экстремальные места для селфи, объясняют исследователи. Такие посты в соцсетях привлекают наибольшее внимание. Приз за рискованный кадр — рост лайков и, соответственно, доходов, если речь идет о популярных аккаунтах.
Источник: "Турпром".