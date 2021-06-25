В Барселоне создали приложение для выбора тенистых маршрутов

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Жители Барселоны и туристы теперь могут строить свои маршруты исключительно по тенистым улицам.
Приложение Cool Walks пока работает для одного района у набережной, но это только начало. Приложение прокладывает маршрут с учетом попадания на него солнечного света. Пользователи могут выбрать самый прямой маршрут, более длинный тенистый маршрут, либо включить «режим вампира», в котором будет по максимуму исключаться нахождение на солнце. При этом можно выбрать время прогулки, чтобы приложение могло определить нахождение солнца и посоветовать корректный путь.
Приложение также подскажет, где найти ближайший источник воды и спастись от жары.
Приложение использует технологию Lidar для создания рельефа поверхности с точностью до 10 см. В сочетании с данными о движении солнца это помогает определить, где будет тень в то или иное время суток.