В Барселоне рассказали, каких туристов рады видеть

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Директор организации Turisme de Barcelona Мариан Муро рассказала, на каких туристов делает ставку Барселона.
«У Барселоны есть стратегия, которая была принята правительством, оппозицией и частным сектором: ставка будет делаться не на количество, а на качество – даже если количество сократится», - заявила она собственному корреспонденту РИА Новости в Испании Елене Шестерниной.
«Нам нужны туристы, которые с чувствами относятся к региону, его культуре, гастрономии. Например, русские туристы очень ценят гастрономию, мы работаем с собственными, а не импортируемыми продуктами. Нам надо искать именно таких клиентов. Клиентов, которые будут заинтересованы посещать концерты во Дворце музыки. На презентациях в России мы будем рассказывать о том, какой стала Барселона после года пандемии, какие наши новые стратегические ориентиры, какие рынки будут важными и какие клиенты», - поделилась Муро.