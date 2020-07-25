В Барселоне открылась Саграда Фамилия

Храм Святого Семейства (Саграда Фамилия) в Барселоне открылся для всех посетителей 25 июля.
Как сообщает ТАСС, теперь там можно будет побывать по выходным с 09:00 до 15:00 по местному времени (10:00-16:00 мск). Билеты продаются на сайте базилики. Церковь была закрыта в середине марта из-за пандемии коронавируса. К 4 июля храм не работал уже 114 дней, за всю историю на такой долгий срок он закрывался только во время гражданской войны в Испании 1936-1939 годов.
По мере улучшения эпидемиологической ситуации храм постепенно открывал двери для разных категорий посетителей. Так, в первой половине июля церковь могли посетить медперсонал городских больниц и их семьи, сотрудники правоохранительных органов, а также представители неправительственных, общественных и коммерческих организаций. На следующем этапе попасть внутрь храма смогли уже все жители Барселоны.
https://tass.ru/obschestvo/9052941Темы: Туризм Барселона