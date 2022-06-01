В Барселоне открылся ресторан, где можно вздремнуть после обеда

Nappuccino Corner - это две мягкие кабинки со шторками и дополнительным светом, где можно полежать на подушке между приемами пищи. Философия этого заведения в том, чтобы люди не забывали про короткий сон в течение дня, который очень важен для здоровья.

Вздремнуть тут предлагают даже после чашки кофе. Кофе в сочетании с коротким сном даст дополнительный заряд энергии. 20 минут — это время, необходимое для того, чтобы кофеин попал в кровь. Примерно через 45 минут он полностью всасывается. Это означает, что бодрящее действие начнётся как раз тогда, когда вы проснётесь. Теперь для этого не нужно идти домой, ведь в кафе есть все условия для сна.