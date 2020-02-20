В Барселоне начинается неделя скидок в отелях, ресторанах и магазинах

В Барселоне пройдёт «Неделя возможностей» (Opportunity Week) — акция, устроенная в ответ на отмену выставки мобильных технологий, которая лишила туристический сектор большой части прибыли.
На самом деле, Opportunity Week продлится не неделю, а дольше — с 21 февраля по 1 марта. В это время в некоторых отелях, туристических апартаментах, ресторанах, музеях и магазинах Барселоны можно рассчитывать на хорошую скидку. К акции уже приносилось 150 заведений.
Так, рестораны вводят специальное меню. А музеи предлагают купить два билета по цене одного. Известно, что к акции присоединились музеи Casa Batlló, CaixaForum, Casa de Les Punxes, Casa Vicens, Fundació Tàpies y el Museu Nacional d'Art de Catalunya (Mnac) и другие.
Будут скидки и на транспорт. Например, билеты до Барселоны в пределах Испании будут продаваться со скидкой 35%. Кроме того, предусмотрены дешёвые билеты в Барселону из Лондона, Парижа и Рима.
Туристические апартаменты предлагают 20-процентные скидки.
Магазины вводят скидки в размере 20% на некоторые категории товаров.
К акции также присоединился рынок Бокерия, где 28 и 29 февраля будут организованы дегустации, а 23 февраля предложат специальный бранч.
В пятницу будет запущен сайт со списком всех заведений и специальных предложений.Темы: Туризм Барселона