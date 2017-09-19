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          Новости Испании » Новости » Туризм » В Андалусии начали продавать хамон для мусульман

          В Андалусии начали продавать хамон для мусульман

          09:12 19.09.2017

          Бельгийский предприниматель арабского происхождения Файсал Мрад Дали наладил выпуск хамона из баранины, который могут употреблять в пищу мусульмане. Как сообщает издание Expansión, идея зародилась у бизнесмена во время отпуска в области Лас-Альпухаррас в Гранаде. Его супруга, гражданка Бельгии испанского происхождения и обращенная мусульманка, жаловалась на то, что религия не позволяет ей есть хамон. Тогда Файсал, ветеринар по образованию, начал эксприменты с бараниной. Это мясо поглощает соль гораздо быстрее, чем свинина, поэтому для получения готового продукта достаточно от 8 месяцев до года.

          Девять лет спустя, в 2009-м, Файсал решил открыть фирму по производству разнообразной нарезки из баранины, ориентированную на мусульманский рынок. Так была создана компания Balkis Gourmet, штаб-квартира которой находится в городке Кумбрес-Майорес в андалусской провинции Уэльва. 

          Для производства используется мясо овец породы меринос, которая является характерной для этих территорий и находится под угрозой исчезновения. "Это экологически чистое мясо животных, которые живут и питаются в естественной среде. Я не стремлюсь к оптовой торговле. Говорят, ты – то, что ты ешь, поэтому я обращаюсь к здоровым духом людям. Мы первыми в мире стали выпускать хамон из баранины категории pata negra и первыми оборудовали сушильную камеру в Кумбрес-Майорес", - отметил Дали. 

          Предпринимаетль заключил соглашения с некоторыми местными заводчиками, по условиям которых последние в течение 8 месяцев выращивают для него баранов. "Мясо ягнят слишком водянистое и не имеет особого вкуса. Барану должно быть по меньшей мере 8 месяцев", подчеркнул Файсал. На данный момент Balkis Gourmet выпускает от 7 000 до 8 000 окороков в год, однако компания готова к возможному росту спроса. Ее ниша на рынке крайне специфична. Каждый окорок весит от 2 до 3 килограммов, и продаются они в основном во Францию, Германию, Великобританию, Бельгию и страны Персидского залива. Несмотря на то, что это халяльный продукт, употребление которого мусульманам разрешено, многие последователи этой религии не употребляют хамон из баранины, так как он напоминает им свинину. "Лучше всех нашу продукцию принимают люди, обращенные в мусульманскую веру", - поделился Файсал. 

          Килограмм хамона из баранины стоит около 40 евро, а целый окорок обходится в 100-120 евро в зависимости от его размера.

          Темы: Туризм
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