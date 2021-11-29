В аэропорту Мадрида задержали мужчину, продававшего тесты на коронавирус

Последние новости Испании на русском языке
Полиция задержала в аэропорту Мадрида мужчину, который организовал подпольный бизнес по упаковке чемоданов и продаже липовых тестов на COVID-19.
Во время задержания мужчина оказал ожесточённое сопротивления. Он угрожал полицейским ножом и электрошокером.
Сообщается, что это бывший сотрудник аэропорта, который раньше работал в службе упаковки чемоданов. Он решил открыть собственный подпольный бизнес, но вскоре был разоблачён службой безопасности аэропорта.