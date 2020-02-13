В аэропорту Мадрида началась забастовка охранников

В четверг в аэропорту Мадрида «Барахас» начали бастовать сотрудники компании Ilunion, которые в основном обеспечивают безопасность на входах и выходах.
Пока забастовку планируется держать с 13 по 27 февраля. Но она может стать бессрочной. Охранники добиваются улучшения условий труда и собираются бастовать до тех пор, пока руководство не пойдёт им навстречу. Они собираются бастовать ежедневно с 5:00 до 14:00.
Ранее власти Мадрида установили минимальный объём услуг, который охранники обязаны предоставлять во время забастовки. Это 85%.Темы: Туризм Мадрид