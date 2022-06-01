В аэропорту Аликанте появится зал для аутистов 

До конца года в аэропорту Аликанте-Эльче откроется зал для пассажиров с расстройствами аутистического спектра. В проект вложат 240 тысяч евро.

Помещение площадью 100 квадратных метров разместится в зоне вылета рядом с VIP-залом. Одну часть оборудуют играми с упором на сенсорику — для детей с аутизмом и синдромом Аспергера. Другая будет для взрослых — тихая зона под названием «белый зал». Там можно будет спокойно поесть, сходить в адаптированную ванную комнату, вызвать персонал аэропорта. В зале будет табло с рейсами, чтобы не пропустить посадку.

За последний год из 13,2 млн пассажиров, которые прошли через аэропорт Аликанте, 167 тыс. были с аутистическими диагнозами.