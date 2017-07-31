Уникальный экокурорт под Барселоной набирает популярность

С момента открытия чуть более двух лет назад пятизвездочный экокурорт Mas Salagros посетили около 12 500 гостей, сообщают информационные агентства Испании. Комплекс расположен на территории муниципалитета Вальроманес в 25 километрах от Барселоны, в самом сердце природного парка Серралада-Литораль. Создатели этого проекта уделяют особое внимание сочетанию стандартов устойчивого развития и эксклюзивных развлечений.

По словам Хавьера Переса, директора курорта, расположенного в старинном поместье римского происхождения, известном как Can Sala Gros, основную массу постояльцев составляют люди, небезразличные к вопросам экологии. Перес считает, что национальные туристы в меньшей степени знакомы с ценностями и философией экологии по сравнению с зарубежными клиентами, но вместе с тем "с каждым разом они видят все больше преимуществ в подобном подходе".

В Mas Salagros забота о природе отражена во множестве деталей, начиная от архитектуры зданий до систем эффективного потребления электроэнергии, управления отходами и декора. Так, кровати, установленные в 60 номерах отеля, изготовлены вручную, матрасы сделаны из натурального латекса, а текстиль – из органического хлопка. Кроме того, эти принципы отражены и в гастрономическом предложении отеля, на территории которого работают два ресторана – Restaurante 1497 и Granja Salagros. Недавно в комплексе было представлено новое дегустационное меню, полностью состоящее из экологических продуктов, в основном сезонных, многие из которых выращиваются на собственной ферме отеля. Помимо этого, гостям предлагают ряд развлечений, тесно связанных с данной сферой, в том числе мастер-классы по изготовлению сыра, а также дегустации джемов, джин-тоника и экологичных вин. Дополняют предложение термальные ванны Aire Ancient Baths, два летних бассейна, ферма, где дети могут своими глазами увидеть, как сотрудники заботятся о животных, а также ряд других развлекательных, спортивных и культурных мероприятий, в том числе пешие горные маршруты, велопрогулки по окрестностям и занятия йогой и пилатесом.