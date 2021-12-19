Учёные предсказали исчезновение больше половины пляжей Балеарских островов

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Балеарские острова — одно из главных туристических направлений в Испании. Архипелаг славиться своим белым песком и бирюзовой водой. Но, как выяснилось, этим пляжам грозит серьезная опасность.
Исследование, опубликованное в журнале Frontiers in Marine Science, показало, что до 65% всех пляжей Балеарских островов будут навсегда потеряны к концу века, и виновником этого является изменение климата.
Исследователи из Океанографического центра Балеарских островов разработали модель для наблюдения за изменениями уровня моря в соответствии с текущими прогнозами изменения климата.
Несмотря на то, что влияние климатического кризиса на прибрежные районы было тщательно изучено, это первое исследование, показывающее его влияние именно на популярные туристические места на Балеарских островах.
«Мы показываем, что изменение климата приведет к необратимой потере более 50% поверхности пляжа, увеличиваясь до более чем 80% во время шторма», - сказал один из авторов исследования, Мигель Агуллес.
Эти прогнозы основаны на наихудшем сценарии изменения климата, но усилия по сокращению выбросов углерода могут привести к значительному снижению повышения уровня моря во всем мире, сообщила группа исследователей.
Однако не только уровень моря влияет на качество пляжей для туризма. «Уровни паводков, а не постоянное повышение уровня моря, зависят от приливов и волн и являются более важным индикатором будущей формы пляжей», - пояснили авторы этого исследования.
Они создали новый, рентабельный и точный, метод моделирования будущих уровней наводнений вдоль побережья Балеарских островов. Учёные рассмотрели форму и уклон каждого пляжа, степень зернистости песка, протяженность зарослей водорослей и использовали это для прогнозирования прибрежных наводнений.