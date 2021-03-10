Uber возвращается в Барселону

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Компания Uber объявила, что с 16 марта возобновит работу в Барселоне. Платформе удалось привлечь около 350 водителей такси в свое мобильное приложение для работы в столице Каталонии. Стоимость услуги будет определяться счетчиком и не будет предварительно установлено в приложении. Следовательно, поездки по фиксированной цене будут невозможны, что подтверждают источники в Uber.
Запуск услуги является результатом переговоров с основными местными ассоциациями работников общественного транспорта, которые выразили «приверженность к восстановлению сектора».
В феврале 2019 года компании Uber и Cabify, которые работают по лицензии VTC (аренда автомобиля с водителем) объявили о своём уходе из Барселоны. Причиной стал новый декрет каталонского правительства. Он обязывает водителей работать по предварительному заказу, сделанному не менее чем за 15 минут до поездки.