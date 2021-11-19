Туристы случайно улетели в Грецию вместо Испании

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Супруги Фарук и Хумаира Шейх из Лондона планировали провести свой отпуск в Испании, но случайно оказались в Греции, пишет LADBible.Туда их доставил самолет, который они перепутали.
По словам супругов, они зарегистрировались на рейс в лондонском аэропорту, прошли досмотр и поднялись на борт самолета. Муж с женой были уверены, что летят в Испанию, но, приземлившись, пара поняла, что оказалась не в той стране.
«На наши телефоны пришло сообщение: «Добро пожаловать в Грецию», — рассказала Хумаира.
Фарук рассказал, что пилоты не объявляли, куда летит самолет, потому что было слишком поздно: люди засыпали на своих местах. Зайдя в греческий аэропорт, туристы обратились за помощью к представителям своей авиакомпании, но те якобы только посмеялись над проблемой.
Тем не менее авиакомпания согласилась разместить мужа с женой в отеле, но на одну ночь, и предоставила обратные билеты до Великобритании.
«Нам пришлось платить еще за три ночи в отеле, чтобы дождаться обратного рейса», — пожаловалась женщина.
Впрочем, дополнительные расходы взял на себя сын супругов. Мужчина оплатил поезду родителей в качестве подарка. Оказавшись дома, семья написала жалобу в авиакомпанию, но получила четкий ответ.
«Каждый клиент сам несет ответственность за то, чтобы сесть на правильный самолет», — сказано в заявлении.
Источник: Газета.ru