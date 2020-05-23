Туристов пустят в Испанию в июле

Иностранные туристы смогут отдохнуть в Испании уже в июле. Председатель правительства Педро Санчес заявил в субботу, что уже можно строить планы на лето.
Санчес подчеркнул, что безопасность здоровья остаётся в приоритете. «Без здоровья нет бизнеса, поэтому правительство будет сочетать стабильную экономическую поддержку туристической отрасли с исчерпывающими санитарными гарантиями», — сказал он.
Испании необходим туризм, он создаёт рабочие места и является ключевым звеном национальной экономики, отметил премьер, напомнив, что страна принимает около 80 млн иностранных туристов в год. Санчес призвал владельцев баров, ресторанов, пляжных кафе готовиться к сезону.
Глава правительства также обратился к иностранным туристам: «Испания ждёт вас в июле. И тот, кто ступит на эту землю, может расчитывать на гарантии соблюдения санитарных норм».Темы: Туризм