Туристический сектор Испании не досчитается 40 млрд евро

Испанский туристический сектор по итогам этого лета не досчитается прибыли в размере 40 млрд евро. С таким прогнозом выступили аналитики Национального статистического агентства (INE).
За основу взяли данные за 2019 год, когда за летний сезон Испания приняла 37,7 млн иностранных туристов, оставивших в стране более 43 млрд евро. Это почти половина годовой прибыли (92 млрд евро). И это только иностранные туристы.
Если взять период с января по сентябрь, то тут потери составят уже 70 млрд евро. А за год туриндустрия не досчитается 83 млрд.Темы: Туризм Бизнес