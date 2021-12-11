Топ-7 испанских направлений для любителей горных лыж и сноуборда

Испания — это не только пляжи и пальмы. Здесь много прекрасных мест для зимнего отдыха. Горнолыжные курорты Сьерра-Невада, Бакейра-Берет, Астун, Канданчу, Бои-Тауль и другие каждый год привлекают туристов, которые ищут качественные склоны и не слишком высокие цены.
Ниже представлен список испанских городков и деревушек, расположенных в непосредственной близости от подъёмников. Его мы составили вместе с сервисом денежных переводов KoronaPay, который позволяет недорого и безопасно отправлять деньги из Испании в Россию, Украину и другие страны, не вставая с дивана.
Волшебный городок в составе комарки Валь-д-Аран, в месте слияния рек Гарона и Нере. Добираться сюда удобно на машине по трассе C-28. Рядом находится знаменитый горнолыжный курорт Бакейра-Берет, один из лучших в Испании.
Из Вильянуа можно за 20 минут доехать до склонов Астуна — самого современного горнолыжного курорта в стране. Вильянуа — идеальный горный городок, спрятавшийся в Пиренеях. Он хорош для комфортного семейного отдыха.
Ещё один муниципалитет в каталонской провинции Лерида. Ближайшая к нему горнолыжная станция — Эспот-Эски. До неё можно добраться за 20 минут на машине. Сам Эстерри-д-Анеу — красивый средневековый городок, который точно понравится любителям старинной архитектуры.
Красивое местечко в комарке Ласиана в Кантабрийских горах. В 20 минутах езды отсюда находится станция Лейтариегос, расположенная в биосферном заповеднике ЮНЕСКО. Протяжённость трасс — около двух километров.
Городок Хака находится в Арагоне и когда-то был столицей этого королевства. Здесь много средневековых строений и достопримечательностей. А до знаменитых пиренейских склонов — рукой подать.
Деревушка в 8 километрах от станции Бои-Тауль — самой высокогорной в Испании. Тут есть трассы разного уровня сложности, лыжные школы, в том числе для детей, трамплины. В Пла-дель-Эрмита можно разместиться в комфортабельном четырёхзвёздочном отеле.
Муниципалитет в провинции Гранада, в национальном парке Сьерра-Невада на высоте 1100 метров над уровнем моря, в непосредственной близости от горнолыжного курорта. В свободное от катания время можно погулять по живописным улочкам, посмотреть старинный трамвайный путь с туннелями и мостами, освоить маршрут для верховой езды.
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