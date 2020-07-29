Только две европейские страны готовы принять российских туристов

По информации источников «Вестника АТОР» в одной из европейских дипмиссий, из-за сохраняющейся высокой статистики новых случаев коронавируса в РФ, от туристических потоков из России хотят воздержаться, по крайней мере, в первой половине августа, практически все страны ЕС. Из европейских стран готовы принимать россиян только Хорватия и Мальта.
Как сообщает АТОР, страны Евросоюза по-прежнему не готовы открывать границы для российских туристов. В том числе, такую позицию заняли и государства, для которых приграничный туризм с Россией является экономически важным.Темы: Туризм В мире