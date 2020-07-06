The Telegraph советует ехать в Ла-Манчу: вино, замки, мельницы и нет туристов

Когда путешествовать в Испанию снова станет возможным, какой город вы выберете? Большие города и многолюдные пляжи уже не кажутся привлекательными? Самое время сойти с проторенной тропы и исследовать неизведанную Испанию! Если вы ищете приключений, Ла Манча - то, что вам нужно. Именно это направление издание The Telegraph рекомендуент для туристов в этом году.

На первый взгляд, Ла Манча кажется странны местом для отдыха. Рельеф здесь ровный и безликий. Достопримечательностей мало и они далеко друг от друга. Моря рядом нет, да и погода экстремальная – жаркое лето, очень холодная зима. Тем не менее, в этом месте есть что-то притягательное. Аутентичные деревни, практически не тронутые туризмом… ветряные мельницы Дон Кихота ламанчского… Сыр манчега… В регионе смешались несколько разных культур – древнеримская, христианская, мусульманская, иудейская.

Местные заповедники стали местом обитания множества редких, а иногда даже исчезающих, видов птиц. Местное вино славится на всю страну: здесь находятся крупнейшие в мире виноградники. Также здесь выращивают оливки и пшеницу. А красота местных замков и соборов просто поражает воображение! Среди наиболее впечатляющих – Кафедральный собор в Толедо, Крепость Алькасар, Монастырь Сан-Хуан-де-лос-Рейес и городом в скале Куэнка (Cuenca).

В скромной с виду церкви Сан-Томе в Толедо находится одна из известнейших картин Эль Греко «Погребение графа Оргаса». Художник изобразил сюжет легенды, по которой во время церемонии погребения дона Гонсало Руиса с небес сошли святой Стефан и святой Августин, чтобы похоронить его собственноручно в знак благодарности за его благотворительность. Картина сразу стала популярной среди прихожан, потому что на ней художник среди участников церемонии изобразил известных граждан Толедо: представителей духовенства, юристов, поэтов и учёных.

Нельзя не сказать о мельницах в регионе Ла Манча. Лучшие места, где можно насладиться видом мельниц – Консуэгра и Кампо де Криптана. Городок Консуэгра находится в 60 километрах от Толедо. На живописном холме в ряд выстроились ветряные мельницы, а у подножья – старый замок Консуэгра, построенный еще при норманнах. В Кампо-де-Криптана старинные мельницы расположены вразброс по холмам, а три из них были построены еще в 16 веке и даже имеют собственные названия – Бурлета (Burleta), Инфанто (Infanto ) и Сардинеро (Sardinero).

В Ла-Манче вы чувствуете, что действительно путешествуете. Это настоящая Испания ....