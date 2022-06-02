The Telegraph: Барселона — лучший город в мире

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Британское издание The Telegraph выбрало лучший в мире город. По совокупности характеристик им стала Барселона.
При составлении рейтинга учитывались такие факторы, как гастрономия, культура, история, развлечения, сообщает телеграм-канал "Испания". Барселоне выбиться в лидеры помогли девять объектов всемирного наследия, до которых легко добраться из любой точки города; 19 мишленовских ресторанов; Средиземное море. В рейтинге издания каталонская столица набрала 588 пунктов из 810 возможных.
Второе место занял Сидней, набравший на 32 балла меньше, чем Барселона. Замыкает тройку лидеров Кейптаун. А в топ-10 также вошли Лиссабон, Венеция, Лос-Анджелес, Дубай, Лондон, Ванкувер и Флоренция. Севилья заняла 13 место, а Мадрид -16-е.