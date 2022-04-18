Телеканал CNN включил Валенсию в список лучших туристических направлений

В этом году лучшим туристическим направлением в Испании журналисты телеканала CNN считают Валенсию.

«Давайте в этом году дадим передохнуть оживлённым улицам Барселоны и отправимся на юг вдоль побережья Испании, в портовый город Валенсия, который стал мировой столицей дизайна 2022», - пишут авторы.

CNN особенно рекомендует посетить в Валенсии Город искусств и наук — масштабный архитектурный комплекс на осушенном дне реки Турия.

Кроме того, авторы отмечают успешную политику мэрии по продвижению велосипедных маршрутов по всему городу.

И, конечно, они не могли не упомянуть о паэлье — одном из символов города.