Telegraph назвала Саграду Фамилию самым уродливым собором в мире

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Британская газета The Telegraph резко отреагировала на новость о том, что в некоторые рестораны Барселоны перестали пускать по одному. Пишет, что это дикость и нигде в мире такого нет: «Половина столиков в лондонском Hotel Café Royal заняты одиночками».
Причём автор не стал ограничивать себя и проехался заодно и по достопримечательностям каталонской столицы, назвав Саграду Фамилию «самым уродливым собором в мире». «Похожа на нормальный, только из воска, который плавится», - пишет он.
А ещё ему не нравится движение за независимость Каталонии: «Так же раздражает, как и в Стране Басков или Шотландии».