Сразу после открытия границ больше всего россиян хотели бы улететь в Испанию, Италию или Грецию

Аналитики сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip выяснили, где туристы из России собираются отдыхать этим летом в случае полного снятия ограничительных мер.
С результатами опроса есть знакомит RT. Почти четверть (24%) россиян уже планируют свой отдых на отечественных курортах, а ещё 7,7% участников опроса склоняются к этому варианту. При этом, как отметили почти 52% респондентов, если границы в этом году не откроют, то они не планируют путешествовать по стране.
«Сразу после открытия границ больше всего россиян (38,1%) хотели бы отправиться в курортные европейские страны — Италию, Испанию, Грецию. 23,4% привлекают страны ближнего зарубежья — речь идёт о Прибалтике, Армении и Болгарии. 14,8% отправятся в Африку, 12,6% в Азию. 5,6% хотели бы побывать в Америке, а 5,5% полетели бы в Австралию», — рассказали в OneTwoTrip.
В опросе приняли участие 2,1 тыс. респондентов.Темы: Туризм Русская Испания