Сразу два испанских города вошли в список лучших мест для цифровых кочевников

Портал Bydigitalnomads составил список лучших мест в мире для цифровых кочевников. Испания представлена в нём сразу двумя направлениями. При этом в списке всего 16 городов. Помимо краткого описания, эксперты также приводят примерный размер расходов на жизнь в месяц и среднюю скорость Интернета.

Портал Bydigitalnomads составил список лучших мест в мире для цифровых кочевников. Испания представлена в нём сразу двумя направлениями. При этом в списке всего 16 городов. Помимо краткого описания, эксперты также приводят примерный размер расходов на жизнь в месяц и среднюю скорость Интернета. Барселона (3000 евро в месяц на жизнь и скорость Интернета 35 Мбит/с). Город не нуждается в представлении. Особенно для айтишников.

Лас-Пальмас-де-Гран-Канария (1800 евро в месяц на жизнь и скорость Интернета 45 Мбит/с). Доступнее Барселоны. Хорошая инфраструктура для номадов: коворкинги, зоны с Wi-Fi.