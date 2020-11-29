Сразу два испанских города попали в топ направлений для путешествия в стиле «city break»

Британский таблоид The Sun составил список лучших направлений для короткого путешествия в стиле «city break». Авторы отобрали 21 город, идеально подходящий для того, чтобы принять на пару дней туристов которым нужно за это время успеть отдохнуть от собственного мегаполиса, насладиться местной кухней, погулять, возможно, выпить. В список на 2021 год вошли сразу два испанских города — Пальма-де-Майорка и Мадрид.
Пальму рекомендуют как большой город всего в «паре шагов от пляжа». «Мощеные булыжником улицы и усаженные деревьями бульвары подходят для прогулок весной и осенью, когда не так многолюдно», - пишет The Sun. Музеи и готический собор обеспечат духовной пищей, а разнообразие ресторанов утолит традиционный голод. Авторы советуют попробовать жареного поросенка и тумбет — местное овощное блюдо.
Мадрид авторы подборки рекомендуют для любителей бурной ночной жизни. И тоже советуют отправляться сюда либо весной, либо осенью. Меньше туристов и не так жарко. «Идите в центр города для тапас-тура. Это отличный способ узнать историю этого места и получить советы для гурманов», - пишет издание. Разнообразие достопримечательностей и музеев просто зашкаливает. Кто-то удовлетворится музеем Прадо. А тот, кто ищет что-то особенное, тоже наверняка найдёт это испанской столице.Темы: Туризм Мадрид Пальма де Майорка