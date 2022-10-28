Сотрудники Airbus в Испании объявили бессрочную забастовку

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Испанские профсоюзы объявили забастовку в восьми рабочих центрах Airbus в Мадриде, Кастилии-Ла-Манче и Андалусии, которая начнется в понедельник, 31 октября.
"Акция протеста начнется 31 октября и закончится, как только руководство будет готово гарантировать, что рабочие не потеряют покупательную способность", - говорится на сайте Конфедерации профсоюзов рабочих комиссий.
По мнению работников этой крупнейшей европейской авиастроительной корпорации, Airbus фиксирует рекордные результаты, которые даже превышают показатели, зарегистрированные до пандемии. По этой причине они считают, что "усилия работников Airbus в последние годы должны быть признаны".