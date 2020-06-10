Сотни россиян выехали за рубеж при закрытых границах

Издание напоминает, что с 27 марта Россия остановила международное авиасообщение: были запрещены все полеты за рубеж, кроме эвакуационных рейсов, которыми граждан вывозили на родину, и отдельных рейсов по поручению правительства. С 30 марта закрылись сухопутные и речные границы. Выехать за рубеж могли только отдельные категории граждан: дипломаты, сотрудники официальных представительств России при международных организациях, жители Калининградской области, а также те, кто направляется на похороны близкого родственника. Запрет частично ослабили лишь в июне: сейчас россияне могут выехать за рубеж к больным родственникам, по работе, для учебы или лечения.

Наибольшее число приездов в апреле 2020 года было зафиксировано в Южной Корее. В этом месяце, согласно данным Национальной туристической организации Кореи, там побывали 1223 россиянина. В Турции в апреле побывали 922 россиянина, следует из данных турецкого министерства культуры и туризма. Цели поездок не уточняются. В апреле 2019-го поток из России равнялся 391,6 тыс. человек. В Болгарию, по данным Национального статистического института республики, в апреле 2020 года въехали 635 граждан России против 6,4 тыс. годом ранее. У большинства цель поездки не является ни туристической, ни служебной, ни деловой. В Сербию в апреле 2020 года приехали 190 россиян (годом ранее — 4,8 тыс.), в США — 136 (годом ранее 24,9 тыс.), в Индонезию — 129 (годом ранее — 13,9 тыс.), в Финляндию — 122 россиянина (годом ранее — 22,4 тыс.). Но финская статистика учитывает не тех, кто пересек границу, а тех, кто остановился в местных гостиницах или любых других объектах размещения. Такую же статистику дают Швейцария и Австрия: соответственно 108 и не более 100 россиян в апреле 2020 года против 9,7 тыс. и 25,6 тыс. Прибытия россиян не зафиксировали Испания, Шри-Ланка и Кипр.