Сориентироваться в аэропорту Барселоны поможет специальное приложение

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Испанский оператор Aena и телекоммуникационная компания Telefónica запустили мобильное приложение, которое поможет пассажирам сориентироваться в аэропорту Барселоны «Эль-Прат».
В среду компании выпустили совместный пресс-релиз, в котором говорится, что приложение будет доступно на телефонах Android и iOS. С его помощью можно будет легко найти нужный объект, добраться до нужного места в аэропорту и правильно рассчитать время.
Кроме того, в режиме реального времени приложение будет показывать загруженность проходов и длину очередей. Также планируется соединить его с некоторыми внешними службами, чтобы можно было легко добираться до аэропорта и из него.