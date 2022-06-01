СМИ: запрет на курение на пляжах Барселоны не работает

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Издание La Vanguardia пишет, что введённый властями Барселоны запрет на курение на пляжах игнорируется отдыхающими. И никаких санкций к ним не применяется.
Все силы ушли на информационную кампанию: освещение новых правил в СМИ, изготовление запрещающих табличек и т.д. А работа с нарушителями сводится к тому, что по пляжу ходят агенты в штатском и делают замечания курильщикам. Штраф же предусмотрен только для тех, кто отказывается потушить сигарету. На практике это работает очень плохо.