СМИ: в Испании планируют заглядывать в карман к въезжающим туристам

В Испании планируют «заглядывать в карман» к каждому туристу, въезжающему страну, чтобы убедиться, что у него достаточно денег. Об этом сообщает Daily Record.

Речь идёт о туристах, приезжающих из стран, не входящих в Евросоюз. Кроме денег, потребуются и другие доказательства «благонадёжности». Например, обратный билет и бронь в отеле.

Что касается денег, то у туриста должно быть с собой не меньше 100 евро на каждый день пребывания в Испании. И не менее 900 евро.

При этом предполагалось, что Испания, напротив, смягчит требования для туристов.