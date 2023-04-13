Сколько оставлять на чай в испанских кафе и ресторанах?

В последние дни в Испании активно обсуждают участившуюся практику включения чаевых в счёт.

Издание 20minutos обратилось за разъяснениями к профессору Хуану Карлосу Мерино из EAE Business School (частная бизнес-школа в Мадриде и Барселоне).

По его словам, клиент имеет полное право отказать в чаевых, даже если они вписаны в счёт. Это абсолютно добровольное дело.

Профессор также отметил, что в Испании принято давать на чай от 5% до 10% от суммы счёта. В отличие от, например, США, где чаевые могут спокойно составлять 20%.