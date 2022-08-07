Сколько наличных можно иметь при себе в Испании?

Испанские СМИ напоминают о законе, который ограничивает сумму наличных, с которой можно разгуливать по улицам. Закон направлен на борьбу с отмыванием денег и финансированием терроризма.

В соответствии с ним, на территории Испании можно беспрепятственно носить с собой не более 100 тысяч евро. Если нужно больше, придётся заполнять декларацию.

Есть ограничения и на покупки за наличные — не более 1 тысячи евро. Если товар стоит дороже, придётся воспользоваться картой.

Кроме того, следует помнить, что ввозить и вывозить с территории Испании можно не более 10 тысяч евро наличными.