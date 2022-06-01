Сантандер занял второе место в мире среди комфортных для жизни небольших городов

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Рейтинг составлял журнал Monocle. Первое место занял город Наха в Японии. Испанию в этом списке представляют Сантандер (второе место) и Жирона (14-е). В рейтинг попали только города с населением меньше 350 тысяч человек.
Аналитики высоко оценили Сантандер за тишину и покой, морские пейзажи. Но при этом отметили, что это не глухая деревня, а развитый город, который регулярно принимает культурные мероприятия и привлекает молодых специалистов. Отсюда можно быстро добраться до Франции и других европейских стран поездом, самолётом, а до некоторых — паромом.