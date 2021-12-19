Сан-Себастьян станет рождественской столицей Европы

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В 2022 году рождественскими столицами Европы станут два города: итальянская Генуя и испанский Сан-Себастьян.
Это значит, что насладиться праздничной атмосферой этих городов можно будет онлайн — будут проложены виртуальные маршруты по главным достопримечательностям и украшенным улицам. На странице Сан-Себастьяна можно будет полюбоваться главной городской ёлкой и световыми инсталляциями.
С 2017 года избранные города каждый год получают титул европейской рождественской столицы.